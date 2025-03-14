Хинштейн: Курская область направит заявления в ГВСУ из-за действий ВСУ

Фото: телеграм-канал "Александр Хинштейн"

Украинские военные умышленно оскверняют православные храмы. Курская область направит заявления в Главное военно-следственное управление (ГВСУ) для возбуждения уголовных дел, написал в телеграм-канале врио губернатора региона Александр Хинштейн.

По словам главы региона, 14 марта он встретился с зампредом СК России – руководителем ГВСУ генерал-лейтенантом юстиции Константином Корпусовым, побывавшем в регионе с рабочей поездкой. Хинштейн попросил его взять на контроль многочисленные факты варварства и вандализма боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) по отношению к объектам культурного наследия, памятникам истории и культуры.

"В "Белой книге", которую мы сегодня формируем, уже значится 48 разрушенных или пострадавших ОКН (объектов культурного наследия. – Прим. Ред.) в приграничье. В их числе немало православных храмов, которые нацисты умышленно оскверняют", – говорится в публикации.

Ранее гражданина Литвы Валдиса Барткевичюса (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) объявили в международный розыск и заочно арестовали. Его привлекли к уголовной ответственности за осквернение и повреждение воинского захоронения в селе Казачья Локня Суджанского района Курской области.