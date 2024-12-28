Slovak Spectator: вандалы повредили памятник советским солдатам в Словакии

Фото: СК РФ

Вандалы повредили памятник советским воинам в словацком городе Кошице. Об этом пишет газета The Slovak Spectator.

"Примерно через пять недель после установки восстановленных эмблем серпа и молота коммунистической эпохи на советском военном мемориале в центре Кошице некоторые из них исчезли, другие были повреждены", – указано в сообщении.

Памятник, который увековечивает потери Красной армии во Второй мировой войне, недавно был отреставрирован за 14 тысяч евро. Однако эмблемы серпа и молота на монументе вновь стали мишенью для вандалов, пишет газета.

В прошлом году вандалы в Таллине осквернили советский мемориальный комплекс на холме Маарьямяэ. На одной из скульптурных композиций мемориала, которая называется "Гибнущие чайки", появились надписи.

Ранее в австрийском городе Эбенфунт восстановили испорченный вандалами барельеф памятника солдатам Красной армии, павшим при освобождении Австрии от нацизма.

