Уголовное дело за осквернение памятника "Родина-мать" завели на девушку в Волгограде

Фото: телеграм-канал "ТалипоV Online"

Прокуратура Волгоградской области завела уголовное дело на 23-летнюю девушку из Самары, ее подозревают в осквернении монумента "Родина-мать зовет". Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

"Прокуратура взяла на контроль предварительное расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 23-летней жительницы Самары. Женщина подозревается в совершении преступления по статье об осквернении мест захоронения", – указано в сообщении.

Согласно данным ведомства, девушка, находясь на Мамаевом кургане, совершила "циничные, пренебрегающие нормами морали и нравственности действия", которые также записала на видео и опубликовала в Сети. На видеоролике было изображено как подозреваемая, снимая с определенного ракурса скульптуру, трогает ее за грудь.

Жительница Самары позже рассказала, что она не хотела надругаться над памятником или военными, участвующими в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Моя бабушка прошла войну, а мои деды доблестно защищали родину, жертвуя собой ради нашего блага", – отметила она.

Девушка принесла свои извинения за видеоролик, который она опубликовала и подчеркнула, что не хотела шутить над историей России. Она добавила, что "сглупила" и раскаивается в содеянном.

Ранее СК РФ по Ульяновской области возбудило уголовное дело в отношении мужчины, который надругался над Кораном. До этого в Сети появилось видео, на котором мужчина растоптал священную книгу, облил ее алкогольным напитком, а затем выбросил в реку.

Гражданина 1995 года рождения подозревают в совершении преступлений по статьям о хулиганстве и публичных действиях, выражающих неуважение к обществу и совершенных в целях оскорбления религиозных чувств верующих.



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