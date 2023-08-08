Вандалы в Таллине осквернили советский мемориал – СМИ

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Вандалы осквернили советский мемориал на холме Маарьямяэ в Таллине. Об этом сообщила глава процессуального отдела Ида-Харьюского отделения полиции Инна Тоатер.

Мемориальный комплекс на холме Маарьямяэ состоит из нескольких памятников. Его центральным объектом является обелиск, установленный в 1960 году в честь Ледового похода. Там же располагается композиция "Негаснущее пламя".

"На одной из скульптурных композиций мемориала, которая называется "Гибнущие чайки", появились надписи "Слава Украине" и другие", – цитирует Тоатер Postimees.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье об оскорблении памяти умерших, которая предусматривает наказание в виде штрафа или лишения свободы на срок до одного года.

На месте происшествия работает полиция. Обстоятельства произошедшего уточняются.

До этого в парке Партизанской славы в Киеве неизвестные осквернили бюсты советских партизан. В частности, неустановленные лица облили красной краской памятник руководителю Черниговско-Волынского партизанского соединения Алексею Федорову.



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