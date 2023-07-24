Бастрыкин заинтересовался делом с осквернением памятника "Родина-мать" под Волгоградом

Фото: телеграм-канал "ТалипоV Online"

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил доложить о ситуации по факту осквернения памятника "Родина-мать" в Волгоградской области. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

"Председатель СК России поручил руководителю СУ СК России по Волгоградской области Семенову В. И. доложить о ситуации", – говорится в сообщении ведомства.

Фигуранткой дела стала 23-летняя девушка, совершившая "циничные, пренебрегающие нормами морали и нравственности действия", которые запечатлела на видео и выложила в Сети. На кадрах подозреваемая трогает скульптуру за грудь.

По факту произошедшего СК ранее возбудил уголовное дело. В настоящее время региональный СК ходатайствует о передаче уголовного дела из органов полиции в свое производство.

Сама подозреваемая позже извинилась за видеоролик. Она пояснила, что не планировала шутить над историей России и раскаивается в содеянном.



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