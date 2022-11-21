Подростка, осквернившего могилы в Воронеже, приговорили к обязательным работам

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Суд в Воронеже приговорил к штрафу и обязательным работам 16-летнего подростка, снимавшего на видео осквернение могил на местном кладбище. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета по Воронежской области.

"Виновный осужден к 100 часам обязательных работ. Также с осужденного взысканы денежные средства в размере 50 тысяч рублей в пользу каждого из трех потерпевших", – говорится в сообщении.

Отмечается, что приговор суда еще не вступил в силу и может быть обжалован.

28 июля в Сети появилось видео, на котором парень обнимал надгробия, танцевал вызывающие танцы, мочился на памятники и целовался с другим юношей. По факту произошедшего председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил организовать проверку.

Выяснилось, что это происходило на одном из воронежских кладбищ. Позднее осквернившие могилы подростки были задержаны. Ими оказались местные жители в возрасте 15 и 16 лет. Уголовная ответственность в России за такое деяние наступает с 16 лет.

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