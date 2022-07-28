Осквернивший могилы в Воронеже подросток раскаялся на камеру

28 июля, 19:49
Фото: телеграм-канал SHOT
Подросток из Воронежа, который устроил танцы на кладбище и помочился на могилу, раскаялся на камеру. В опубликованном в своем телеграм-канале видео мальчик расплакался и извинился за свои действия, передают "Вести. Воронеж".
Подросток сказал, что больше не будет так делать. По его словам, это лишь шутки в интернете.
При этом в своем обращении он говорит о себе в женском роде.
"Я ничего не употребляю. Я просто хотела просмотров и не думала своей больной головой. Владимир Владимирович Путин, пожалуйста, отпустите, я несовершеннолетняя. Я не виновата, я не хотела", – сказал подросток.
На видео парень обнимал надгробия, танцевал вызывающие танцы. Он также заснял, как помочился на могилу. По факту произошедшего председатель Следственного комитета России поручил организовать проверку. Ведомство выяснит обстоятельства и причины инцидента. Ход и результаты проверки будут поставлены на контроль в центральном аппарате СК РФ.
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