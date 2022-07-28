Бастрыкин поручил проверить видео с осквернением могил в Воронеже

Фото: телеграм-канал SHOT

Председатель Следственного комитета России поручил организовать проверку по факту появившейся в социальных сетях видеозаписи с осквернением могил в Воронеже, сообщается на сайте ведомства.

"Председатель Следственного комитета России дал поручение руководителю СУ СК России по Воронежской области Кириллу Эдуардовичу Левиту организовать проверку по факту действий молодых людей, заключавшихся в надругательстве над могилами", – говорится в сообщении.

Уточняется, что на видео молодые люди совершают ряд противоправных действий на могилах пожилых людей в Воронеже.

Ведомство выяснит обстоятельства и причины инцидента. Ход и результаты проверки будут поставлены на контроль в центральном аппарате СК РФ.

Ранее сообщалось, что СК заинтересовался танцами на пилоне возле арт-объекта "Ротонды памяти и славы" в Красноярске, посвященного Великой Отечественной войне. Ролик распространился в средствах массовой информации.

