СК проведет проверку из-за танцев на пилоне возле "Ротонды памяти и славы" в Красноярске

Фото: телеграм-канал Kras Mash
Следственный комитет заинтересовался танцами на пилоне возле арт-объекта "Ротонды памяти и славы" в Красноярске, посвященного Великой Отечественной войне. Об этом сообщается на сайте главного следственного управления СК РФ по Красноярскому краю.
Отмечается, что в СМИ распространилось видео, в котором видно, как девушка танцует на пилоне. Правоохранители намерены провести проверку по данному инциденту.
"По результатам проверки будет принято процессуальное решение", – говорится в сообщении.
Ранее Следственный комитет РФ сообщил, что мужчина сломал картонную инсталляцию бабушки со Знаменем Победы, размещенную в столичном районе Куркино.
Во время допроса москвич заявил, что не имел в виду ничего дурного, поскольку не видел, что изображено на картоне. Он также выразил раскаяние в содеянном.
Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк заявила, что на нарушителя составлен административный протокол по части 1 статьи 20.3.3 Кодекса об административных правонарушениях РФ ("Публичные действия, направленные на дискредитацию ВС РФ"). Также его действия классифицированы как "мелкое хулиганство" по статье 20.1 КоАП.
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