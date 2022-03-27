В Пущине задержали подозреваемого в осквернении памятника ветеранам

Фото: Администрация городского округа Пущино

В Московской области полицейские задержали мужчину, подозреваемого в осквернении памятника воинам-интернационалистам в парке Победы в Пущине. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу подмосковного главка МВД.

"Сотрудниками полиции межмуниципального управления МВД России "Серпуховское" в результате оперативно-разыскных мероприятий задержан местный житель 1976 года рождения, подозреваемый в вандализме", – заявила начальник пресс-службы Татьяна Петрова.

По ее словам, местная жительница сообщила в дежурную часть, что неизвестный облил красной краской памятный знак ветеранам локальных войн и военных конфликтов в парке Победы. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 214 УК РФ ("Вандализм").

Ранее прокуратура Московской области сообщила, что неизвестные облили краской памятник в Пущине. По данным ведомства, инцидент произошел 26 марта. Свою проверку по факту происшествия ведет Серпуховская городская прокуратура.

Позднее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту осквернения памятника.