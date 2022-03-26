Бастрыкин поручил возбудить дело после осквернения памятника в Пущине

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить дело после осквернения памятника ветеранам локальных войн и военных конфликтов в подмосковном Пущино. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

"Глава ведомства поручил руководителю ГСУ СК России по Московской области Александру Юрьевичу Старикову возбудить по данному факту уголовное дело и в кратчайшие сроки установить лиц, причастных к совершению преступления", – отмечается в сообщении Следственного комитета.

Уточняется, что ГСУ СК России по Подмосковью проводит процессуальную проверку по данному факту. Следователи уже осмотрели место происшествия и изъяли образцы краски.

Ранее прокуратура Московской области сообщила, что неизвестные облили краской памятник в Пущине. По данным ведомства, инцидент произошел 26 марта. Свою проверку по факту происшествия ведет Серпуховская городская прокуратура.