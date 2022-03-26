Неизвестные облили краской памятник ветеранам локальных войн в Пущине

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В подмосковном Пущине неизвестные облили краской памятник ветеранам локальных войн. Об этом сообщается в телеграм-канале прокуратуры Московской области.

"По предварительной информации, 26 марта памятный знак ветеранам локальных войн и военных конфликтов был облит краской", – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Отмечается, что проверкой по факту инцидента занялась Серпуховская городская прокуратура.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту осквернения памятника советским воинам, погибшим за свободу и независимость Греции во время Второй мировой войны. По данным следствия, инцидент произошел 19 марта. Неизвестные нанесли на памятник оскорбительную надпись с названием украинского националистического батальона, а также неонацистский символ.