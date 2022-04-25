Повредивший фигуру бабушки со Знаменем Победы заявил, что был сильно пьян

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Москвич, который повредил в Москве инсталляцию в поддержку Вооруженных сил России, объяснил, чем был вызван его поступок, передает РИА Новости.

"Двадцать третьего числа я встретился со своими друзьями... и очень сильно напился. И я не помню, что было дальше. А потом, на следующий день, произошла вот эта история, и все мне начали писать, как хотят... что-то-со мной сделать", – заявил мужчина.

Ранее Следственный комитет РФ сообщил, что мужчина сломал картонную инсталляцию бабушки со Знаменем Победы, размещенную в столичном районе Куркино.

Во время допроса москвич заявил, что не имел в виду ничего дурного, поскольку не видел, что изображено на картоне. Он также выразил раскаяние в содеянном.

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк заявила, что на нарушителя составлен административный протокол по части 1 статьи 20.3.3 Кодекса об административных правонарушениях РФ ("Публичные действия, направленные на дискредитацию ВС РФ"). Также его действия классифицированы как "мелкое хулиганство" по статье 20.1 КоАП.