Подозреваемых в повреждении инсталляции бабушки со знаменем Победы задержали в Москве

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Полицейские задержали подозреваемых в повреждении инсталляции украинской бабушки со знаменем Победы в Москве, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Накануне в полицию поступило заявление от организации на Куркинском шоссе о повреждении ростовой фигуры, которую выставили в поддержку Вооруженных сил РФ.

"24-летний житель Москвы, а также ряд граждан, находившихся с ним в момент совершения правонарушения, были доставлены в территориальный отдел полиции для разбирательства", – приводятся слова Волк на сайте ведомства.

Полицейские составили административные протоколы о дискредитации ВС РФ и мелком хулиганстве.

Ранее уголовное дело было возбуждено против военнослужащих, осквернивших памятник воинам на Кубани. В соцсетях распространилась информация, что молодой человек в военной форме дал пощечину скульптуре. После этого он продемонстрировал на памятнике борцовские захваты.

