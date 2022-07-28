Осквернивших могилы на кладбище в Воронеже подростков задержали

Фото: телеграм-канал SHOT

Подростки из Воронежа, осквернившие могилы на кладбище, задержаны. Ими оказались местные жители в возрасте 15 и 16 лет, сообщается в телеграм-канале ГУ МВД по региону.

В настоящее время проводится процессуальная проверка.

Ранее в Сети появилось видео, на котором парень обнимал надгробия, танцевал вызывающие танцы. Он также заснял, как помочился на могилу. По факту произошедшего председатель Следственного комитета России поручил организовать проверку. Ведомство выяснит обстоятельства и причины инцидента. Ход и результаты проверки будут поставлены на контроль в центральном аппарате СК РФ.