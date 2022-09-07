В Кургане возбудили дело против надругавшихся над могилами подростков

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Курганской области полиция возбудила уголовное дело по факту осквернения могил подростками на кладбище в поселке Черемухово. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу областного управления МВД.

О разрушении памятников и крестов в полицию сообщила местная жительница. Всего, по данным правоохранителей, вандалы повредили более 10 надгробий.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 244 УК РФ ("Надругательство над телами умерших и местами их захоронения")", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе розыскных мероприятий оперативники выяснили, что преступление было совершено несовершеннолетними. Круг лиц, причастных к повреждению захоронений, уже установлен.

Ранее полиция в Самаре организовала проверку видео со школьницей, которая села голой на крест на одном из городских кладбищ. По данным популярных телеграм-каналов, видео якобы было снято учащейся 9-го класса. По итогам проверки МВД примет процессуальное решение.