В Кургане возбудили дело против надругавшихся над могилами подростков

15:02
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Курганской области полиция возбудила уголовное дело по факту осквернения могил подростками на кладбище в поселке Черемухово. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу областного управления МВД.
О разрушении памятников и крестов в полицию сообщила местная жительница. Всего, по данным правоохранителей, вандалы повредили более 10 надгробий.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 244 УК РФ ("Надругательство над телами умерших и местами их захоронения")", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе розыскных мероприятий оперативники выяснили, что преступление было совершено несовершеннолетними. Круг лиц, причастных к повреждению захоронений, уже установлен.
Ранее полиция в Самаре организовала проверку видео со школьницей, которая села голой на крест на одном из городских кладбищ. По данным популярных телеграм-каналов, видео якобы было снято учащейся 9-го класса. По итогам проверки МВД примет процессуальное решение.
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