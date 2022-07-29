В Воронеже возбудили дело по факту осквернения подростками могил

11:50
Фото: телеграм-канал SHOT
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту осквернения двумя подростками могил на Лесном кладбище Воронежа. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального управления СК.
"Следственными органами Следственного комитета РФ по Воронежской области по данному факту расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 244 УК РФ ("Осквернение мест захоронений, совершенное группой лиц")", – говорится в сообщении.
В ведомстве также сообщили, что один из подростков был помещен в центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей, второй – в психиатрический стационар, где ему предстоит пройти судебную экспертизу.
28 июля в Сети появилось видео, на котором парень обнимал надгробия, танцевал вызывающие танцы. Он также заснял, как помочился на могилу. По факту произошедшего председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил организовать проверку.
Позднее осквернившие могилы подростки были задержаны. Ими оказались местные жители в возрасте 15 и 16 лет.
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