Полиция проверит видео со школьницей, севшей голой на крест в Самаре

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Правоохранители проверят видео со школьницей, которая села голой на крест в Самаре, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД РФ по региону.

По данным популярных Telegram-каналов, видео якобы было снято учащейся 9-го класса на одном из городских кладбищ.

"В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", – говорится в сообщении.

Ранее в центре Москвы задержали голого мужчину в неадекватном состоянии. На теле и ногах у него имелись кровоподтеки. В отделе полиции, куда доставили мужчину, выяснилось, что это 39-летний житель Омска, состоящий на учете в психоневрологическом диспансере. Медики диагностировали у него шизофрению и колото-резаные раны.

