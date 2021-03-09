Голого мужчину с топором и стамесками задержали в центре Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В центре столицы на улице Люсиновской задержали голого мужчину в неадекватном состоянии, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как уточняется, инцидент произошел 8 марта.

"Сотрудники ДПС заметили голого мужчину, который с топором и стамесками в руках бегал босиком по проезжей части. Гражданина задержали. На теле и ногах у него имелись кровоподтеки. Задержанный заявил, что повреждения нанес себе сам. Состояние у мужчины было невменяемое", – рассказал собеседник агентства.

В отделе полиции, куда доставили мужчину, выяснилось, что это 39-летний житель Омска, состоящий на учете в психоневрологическом диспансере. Медики диагностировали у него шизофрению, колото-резаные раны.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее на улице Дольской в столичном районе Царицыно спасатели вывели мужчину в трусах и носках с маленьким мешком в руках, который ходил по льду водоема.

