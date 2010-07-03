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11:56

Бегунов в столичном парке приняли за эксгибиционистов

происшествия

11:56

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В МВД опровергли данные о голых танцующих людях в Бирюлевском дендропарке.

"Очевидцы приняли за нарушителей общественного порядка двух бегунов с голыми торсами", – рассказали Агентству "Москва" в пресс-службе полиции. Уточняется, что спортсмены были в шортах. Повода для задержания не обнаружилось.

Ранее сообщалось, что жильцов дома № 15/1 на улице Курыжова в Домодедове провоцирует молодая пара. Эти мужчина и женщина очень шумно занимаются любовью, постоянно дерутся и появляются голыми в подъезде и на улице. Местные жители возмущены. Они обратились в полицию, администрацию и управляющую компанию.

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происшествия

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