Обнаженные любовники терроризируют жителей Подмосковья

Фото: скриншот видео Подмосковье Сегодня

Жильцов дома № 15/1, на улице Курыжова в Домодедове провоцирует молодая пара, которая живет на верхнем этаже. Как сообщает "Подмосковье сегодня", эти мужчина и женщина очень шумно занимаются любовью, постоянно дерутся и появляются голыми в подъезде и на улице. Местные жители возмущены. Они уже обратились в полицию, администрацию и УК.

"Андрей живет здесь довольно давно. Раньше он был тихий, скромный. Но в сентябре прошлого года появилась Анна (имена изменены. – Прим. ред.). И началось – оргии, крики, шумные выходки. Раздеваются в коридоре при соседях. Анна выходила на улицу полуголая, обнажалась на крыше машины. А у нас здесь рядом школа и детский сад, дети все это видят", – рассказала соседка неуравновешенных любовников.

Андрей, судя по словам местных жителей, работает таксистом, а об Анне ничего не известно. Кроме того, мужчина не стесняется появляться на людях в короткой кожаной юбке и в ошейнике, а избранница при этом ведет его на поводке. Также парочка не стесняется, когда прохожие начинают снимать их на видео: они только активнее начинают провоцировать людей.

Соседи говорят, что агрессивные любовники пригрозили местным жителям поджечь дом. В управляющей компании "Прима" заявили, что в курсе происходящего. Компания сотрудничает с участковым и территориальным отделом администрации, пытается решить эту проблему. Отмечается, что квартира, где Андрей и Анна живут, принадлежит матери мужчины.

Также местные жители обеспокоены, что в этом доме живет много детей, и они ходят в школу по этим же улицам. Местные жители попросили подключиться к решению проблемы директора школы № 10. Директор Наталья Шматкова заявила, что передала информацию службам безопасности Домодедово и начальнику территориального отдела микрорайона Южный.