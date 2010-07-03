Полиция проверяет информацию о голом мужчине в Южном Тушине

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Полицейские проверяют информацию от очевидцев, которые сообщили о гуляющем в сквере на северо-западе столицы обнаженном мужчине.

"По скверу на улице Василия Петушкова гуляет совершенно голый мужчина. Прохожие обеспокоены, так как рядом расположен Центр поддержки семьи и детства Северо-Западного административного округа", – цитирует Агентство "Москва" источник в правоохранительных органах. Стражи порядка уже выехали на место происшествия.

Несколькими днями ранее правоохранители проверяли информацию о бегающем в центре Москвы голом мужчине, который на улице Симоновский Вал дергал ручки автомобилей.

