Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Столичная полиция проверяет информацию о бегающем в центре Москвы голом мужчине. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Поступили сведения о том, что по улице Симоновский Вал бегает голый гражданин и дергает ручки автомобилей", – сказал собеседник агентства.

Источник также уточнил, что на место для проверки выехали сотрудники правоохранительных органов.