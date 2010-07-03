Неизвестный открыл огонь по детскому саду на юге столицы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Неизвестный открыл огонь из пневматического оружия по детскому саду на юге Москвы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на очевидцев ЧП и источники в правоохранительных органах.

"От очевидцев поступила информация о том, что с крыши неустановленного здания стреляют из пневматического оружия по детскому саду на Каширском шоссе", – сказано в сообщении.

Детский сад находится по адресу дом № 84, корпус 2. На место ЧП сейчас уже выехала полиция. О возможных пострадавших не сообщается.