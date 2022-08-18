Уголовное дело завели на эксгибициониста, пришедшего на детскую площадку в Петербурге

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Следователи возбудили уголовное дело против эксгибициониста, появившегося на детской площадке в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает главное следственное управление СК РФ по городу на своем официальном сайте.

"По версии следствия, 16 августа 2022 года мужчина, будучи полностью обнаженным на детской площадке, расположенной около одного из домов по улице Маршала Казакова, демонстрировал свои половые органы малолетним детям", – говорится в сообщении.

Отмечается, что 49-летний петербуржец страдает психическим заболеванием. Сейчас он находится в бессознательном состоянии в реанимационном отделении психиатрической больницы и не может участвовать в следственных действиях. На подозреваемого завели уголовное дело об иных действиях сексуального характера.

Ранее в центре столицы на улице Люсиновской задержали голого мужчину в неадекватном состоянии. На теле и ногах у него имелись кровоподтеки. Задержанный заявил, что повреждения нанес себе сам. Состояние у мужчины было невменяемое.

В отделе полиции, куда доставили мужчину, выяснилось, что это 39-летний житель Омска, состоящий на учете в психоневрологическом диспансере. Медики диагностировали у него шизофрению и колото-резаные раны.

