Уголовное дело завели на эксгибициониста, пришедшего на детскую площадку в Петербурге

11:24
Фото: vk.com/spb_today/Alexander Gabzunov
Следователи возбудили уголовное дело против эксгибициониста, появившегося на детской площадке в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает главное следственное управление СК РФ по городу на своем официальном сайте.
"По версии следствия, 16 августа 2022 года мужчина, будучи полностью обнаженным на детской площадке, расположенной около одного из домов по улице Маршала Казакова, демонстрировал свои половые органы малолетним детям", – говорится в сообщении.
Отмечается, что 49-летний петербуржец страдает психическим заболеванием. Сейчас он находится в бессознательном состоянии в реанимационном отделении психиатрической больницы и не может участвовать в следственных действиях. На подозреваемого завели уголовное дело об иных действиях сексуального характера.
Ранее в центре столицы на улице Люсиновской задержали голого мужчину в неадекватном состоянии. На теле и ногах у него имелись кровоподтеки. Задержанный заявил, что повреждения нанес себе сам. Состояние у мужчины было невменяемое.
В отделе полиции, куда доставили мужчину, выяснилось, что это 39-летний житель Омска, состоящий на учете в психоневрологическом диспансере. Медики диагностировали у него шизофрению и колото-резаные раны.
Водитель такси разделся на МКАД
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: