Норвегия отказала дипломатам РФ в посещении мемориала советским воинам

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Норвегия решила отказать генконсульству России в Баренцбурге в совместном посещении мемориала советским морякам на острове Надежды. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генконсула РФ Андрея Чемерило.

По его словам, мемориал находится в 350 километрах от Баренцбурга. Его установило Мурманское морское пароходство в 1975 году.

"К нашему огромному сожалению, у генконсульства отсутствует возможность посещать остров самостоятельно, а норвежская сторона ответила отказом на нашу просьбу о совместном посещении острова", – подчеркнул генконсул.

До этого российскому послу в Польше и другим дипломатам не дали возложить цветы на мемориальном кладбище в Варшаве. Агрессивная толпа преградила дипломатам дорогу. Собравшиеся потребовали, чтобы посол снял георгиевскую ленту с пиджака. Он был вынужден уехать.

Ранее вандалы осквернили советское воинское захоронение в Эбензее в Австрии. Сообщалось, что неизвестные повредили барельеф на памятнике воинам, отдавшим свои жизни за освобождение Австрии от нацизма. Дипмиссия заявила, что направит ноту протеста в австрийский МИД.

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