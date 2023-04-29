Польша усилит охрану границы с РФ современными устройствами

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Польша намерена усилить охрану границы с РФ в Калининградской области современными устройствами, заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.

Он добавил, что на всем протяжении границы будут установлены физические и электронные заграждения, ее будут охранять подразделения с современным вооружением.

"Мы будем усиливать присутствие пограничной стражи и всех служб", – передает его слова РИА Новости.

По словам Моравецкого, такие меры предпринимаются Польшей для обеспечения безопасности граждан страны.

Ранее министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский заявлял, что Польша приступила к возведению заграждения на границе с РФ. Строительство электронного заграждения завершится осенью 2023 года. Протяженность польско-российской границы превышает 200 километров.

В конце февраля Варшава заявляла о своих планах по строительству заградительных сооружений. При этом первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа отмечал, такое заграждение нарушит естественную миграцию животных.



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