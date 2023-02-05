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05 февраля, 23:30

В мире

Польша установит на границе с Россией заграждение с системами слежения

Польша установит на границе с Россией заграждение с системами слежения

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Польша установит на границе с Россией заграждение с системами слежения. Об этом сообщили в погранслужбе страны. Строить конструкцию начнут в марте. Забор протянется на 200 километров границы. Система датчиков и камер позволит вести круглосуточный мониторинг. Стоимость проекта оценили в 82 миллиона долларов.

В начале ноября Польша уже начала строить временное заграждение из колючей проволоки на границе с Калининградской областью.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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