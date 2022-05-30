Строительство стены в Польше повлияет на экосистему в регионе – биологи

Польские СМИ рассказали, чем грозит строительство стены в Беловежской пуще. Забор возводят у границы с Белоруссией.

Варшава объясняет это желанием оградиться от нелегалов. Однако, по мнению биологов, такое строительство сильно повлияет на экосистему в регионе. Животные, которые не смогут свободно перемещаться по территории, просто начнут вымирать.

Эксперты ссылаются на исследования в США, Шотландии, Восточной Африке, Австралии. Там из-за возведения заборов и стен стали исчезать целые виды – хищники, копытные, амфибии, рептилии и даже беспозвоночные. Подобное теперь грозит и заповедной Беловежской пуще.

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