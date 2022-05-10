Особый противопожарный режим введен в 49 регионах России

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Врио главы МЧС России Александр Чуприян сообщил, что в ряде регионов страны введен особый противопожарный режим. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Особый противопожарный режим введен на территории 49 субъектов РФ, пожароопасный сезон открыт в 77 субъектах", – уточнил руководитель ведомства.

Врио главы МЧС подчеркнул, что в России установлен круглосуточный мониторинг природных пожаров. На контроле остаются более 24 тысяч населенных пунктов, детские лагеря, садовые товарищества и объекты экономики.

Также ведется ликвидация последствий из-за горения сухой растительности. К ответственности за поджоги или халатность привлечены более 7 тысяч нарушителей.

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил обсудить и принять дополнительные решения для борьбы с пожарами в лесах регионов России. Глава государства призвал не допустить сложной ситуации, сравнимой с 2021 годом.