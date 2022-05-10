С начала 2022 года в России возникло около 4 тыс лесных пожаров – МЧС

Фото: ТАСС/Авиалесоохрана РФ

Временно исполняющий обязанности главы МЧС Александр Чуприян рассказал о ситуации с лесными пожарами в России, передает ТАСС.

"Всего с начала года на территории Российской Федерации возникло около 4 тысяч лесных пожаров", – объявил глава ведомства на совещании у президента РФ Владимира Путина.

По словам Чуприяна, в Курганской области, Красноярском крае, Кемеровской, Иркутской, Омской и Новосибирской областях пожары уничтожили почти 1,3 тысячи строений. В общей сложности пострадали 72 населенных пункта и 8 садоводческих товариществ.

Врио главы МЧС уточнил, что без жилья остались почти 2 тысячи человек, в том числе 392 ребенка.

Кроме того, в результате природных пожаров на Урале и в Сибири 16 человек погибли и 18 пострадали. Госпитализация потребовалась шести пожарным.

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил обсудить и принять дополнительные решения для борьбы с пожарами в лесах регионов России. Глава государства призвал не допустить сложной ситуации, сравнимой с 2021 годом.