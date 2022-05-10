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Происшествия

03:11

Природный пожар обесточил поселок в Амурской области

происшествияпожаррегионы

Фото: depositphotos/gyn9037

Природный пожар в поселке городского типа Магдагачи в Амурской области уничтожил пять кабельных линий электропередачи, населенный пункт обесточен. Об этом со ссылкой на пресс-службу Дальневосточной распределительной компании сообщает "Интерфакс".

В организации уточнили, что для ликвидации повреждений потребуется заменить более 500 метров кабельных линий. На место происшествия направлены дополнительные силы с соседних участков. Материалы для проведения работ направлены в Благовещенск, Свободный и город Зея.

Также отмечается, что социально значимые объекты Магдагачи переведены на резервные источники электроснабжения. Восстановить его во всем поселке энергетики планируют в течение суток.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае площадь лесных пожаров увеличилась до 1,1 тысячи гектаров. Очаги возгораний зафиксированы в Нижнеингашской, Иланском, Тасеевском, Енисейском, Емельяновском, Сухобузимском, Абанском, Ужурском и Новоселовском районах.

5 мая сложная ситуация с пожарами наблюдалась в Республике Хакасия и Омской области. В Абакане от огня на площади 225 гектаров пострадали 531 дачный участок и 30 нежилых строений. В Омской области пожары в восьми населенных пунктах повредили 115 строений, включая 70 жилых домов. В результате погибли два человека и пострадали восемь. В регионе ввели режим ЧС.

Спасатели Красноярского края локализовали все крупные действующие пожары

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