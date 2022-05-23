Экс-глава Минтранса РФ Соколов назначен президентом "АвтоВАЗа"

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Совет директоров "АвтоВАЗа" единогласным решением утвердил бывшего министра транспорта РФ и действующего вице-губернатора Санкт-Петербурга Максима Соколова в должности президента компании. Об этом сообщает пресс-служба концерна.

"В непростых условиях влияния внешних факторов и санкционного давления первостепенной задачей считаю сохранение трудового коллектива предприятия, обеспечение его работой... <...> Мы будем последовательно развивать инженерные компетенции и проводить импортозамещение. Важнейшей целью для нас является и скорейшее развитие базы поставщиков, в первую очередь – отечественных", – приводятся в сообщении слова Соколова.

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, в свою очередь, отметил, что в ближайшее время компании предстоит большая работа, в условиях необходимости использования исключительно российских разработок и продукции отечественных поставщиков от менеджмента потребуется максимальная отдача. В то же время министр выразил уверенность в том, что личные качества и управленческий опыт позволят Соколову успешно справиться со всеми задачами.

Уточняется, что Соколов за годы карьеры успел поработать на руководящих должностях как в коммерческих организациях, так и в органах власти. С 2004 года он возглавлял комитет по инвестициям и стратегическим проектам правительства Санкт-Петербурга, сумев привлечь в регион инвесторов, в числе которых Toyota, Nissan, Hyundai и другие компании. В 2009-м возглавил департамент промышленности и инфраструктуры правительства РФ, а в 2012 году назначен министром транспорта, должность которого он занимал до 2018 года. С 2019 года является вице-губернатором Санкт-Петербурга.

16 мая стало известно, российские активы группы Renault переходят в государственную собственность. Согласно документу, 100% акций "Renault Россия" перейдут правительству Москвы, а 67,69% активов "АвтоВАЗа" – подведомственному Минпромторгу ФГУП "НАМИ". Оставшиеся акции второй компании сохранит ГК "Ростех". При этом Renault сможет выкупить свою долю в "АвтоВАЗе" в течение следующих шести лет.

Позже президент Renault Жан-Доминик Сенар заявил, что продажа доли в "АвтоВАЗе" была необходима для сохранения рабочих мест в России. Он отметил, что принятое решение было болезненным для компании, однако оно является наилучшим выбором для защиты 45 тысяч российских сотрудников.

