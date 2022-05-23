В Кремле назвали маловероятным обмен Медведчука на украинских военных с "Азовстали"

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков усомнился в возможности обмена украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука на военных ВСУ, вышедших с завода "Азовсталь" в Мариуполе.

"Мы уже говорили, что Медведчук является гражданином Украины, он не имеет отношения к Российской Федерации. И он не является военным. В случае лиц, которые сдались в плен на "Азовстали", там речь идет о военных и о членах националистических формирований", – приводит РИА Новости его слова.

Песков отметил, что обменным процессом занимается Минобороны РФ.

В октябре 2021 года Медведчуку было предъявлено обвинение в госизмене и содействии террористической организации. В марте 2022 года суд на Украине заочно арестовал политика. Его объявили в международный розыск.

12 апреля стало известно о его задержании. Украинские власти предложили обменять политика на попавших в плен бойцов ВСУ. Позже и сам Медведчук записал видеообращение к президентам России и Украины, в котором озвучил аналогичное предложение.

Спустя время жена украинского политика записала обращение к Владимиру Путину, в котором также попросила российского лидера оказать содействие в обмене ее мужа на украинских военнопленных.

Ситуация осложнилась после того, как 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

