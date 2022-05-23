Адвокат Порошенко прокомментировал показания Медведчука

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Показания украинского политика Виктора Медведчука против бывшего президента Украины Петра Порошенко не имеют отношения к реальному положению дел. Об этом заявил адвокат экс-главы Украины Игорь Головань в эфире телеканала "Общественное ТВ".

Ранее Служба безопасности Украины опубликовала информацию о показаниях Медведчука против Порошенко по делам о выводе из государственной собственности нефтепровода "Самара – Западное направление" и поставок угля из ДНР и ЛНР.

По словам адвоката, действия СБУ являются пиаром.

"Во-первых, это не их дело, этим должно заниматься Госбюро расследований. И то, что об этом говорит СБУ, это подтверждает, что здесь ничего общего с правдой и законом нет", – сказал Головань.

Он отметил, что решение обнародовать показания Медведчука связано с делом Порошенко. Головань напомнил, что судебное заседание, на котором заслушают ходатайство об аресте имущества экс-президента Украины, пройдет в понедельник. Адвокат подчеркнул, что это является обычным давлением на суд.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фотографию Медведчука в военной форме. Он предложил обменять его на попавших в плен украинцев. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала такую тенденцию крайне опасной.

Правоохранители предъявили Медведчуку новое обвинение в октябре 2021 года. Его подозревали в госизмене и содействии деятельности террористической организации. Следователи Госбюро расследований совместно с сотрудникам СБУ вместе с генпрокуратурой установили причастность депутата к преступной схеме поставки угля с временно оккупированных территорий ДНР и ЛНР.

