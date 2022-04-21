Верховная рада лишила Медведчука членства в комитете по правам человека

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Верховная рада отозвала главу политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука с должности члена комитета по вопросам прав человека. Об этом в своем телеграм-канале сообщил депутат украинского парламента Алексей Гончаренко.

"Рада отозвала Виктора Медведчука с должности члена комитета по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республики Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений", – написал он.

В октябре 2021 года Медведчуку было предъявлено обвинение в госизмене и содействии террористической организации. В марте этого года суд на Украине заочно арестовал политика. Его объявили в международный розыск.

12 апреля стало известно о его задержании. Украинские власти предложили обменять политика на попавших в плен бойцов ВСУ. Позже и сам Медведчук записал видеообращение к президентам России и Украины, в котором озвучил аналогичное предложение.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

