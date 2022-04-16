Жена Медведчука попросила принца Саудовской Аравии о содействии в освобождении мужа

Фото: ТАСС/Алексей Голенищев
Жена украинского политика Виктора Медведчука Оксана Марченко обратилась к принцу Саудовской Аравии Мухаммеду ибн Салману Аль Сауду с просьбой о содействии в обмене британских пленных на ее мужа.
В своем обращении Марченко напомнила о тесных отношениях Саудовской Аравии с Великобританией.
"Будучи человеком, способным повлиять на решения, принимаемые в Лондоне, вы могли бы использовать этот рычаг давления и попросить премьер-министра Бориса Джонсона повлиять на президента Зеленского и обменять моего мужа на британских граждан, которые попали в плен к ВС России и ДНР на Украине", – сказала Марченко.
Ранее она попросила родственников британцев, которые попали в плен к российским и донецким военным, добиться обмена. Она отметила, что им нудно убедить премьер-министра страны Бориса Джонсона повлиять на власти Украины, чтобы добиться их обмена на Медведчука.
"Съездивший недавно в Киев Борис Джонсон наверняка в курсе судьбы подданных королевского величества. Не замедлит с ответом же. А Лиз Трасс расскажет, что британцы там в принципе делали", – прокомментировала обращение Марченко официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в своем телеграм-канале фотографию с Виктором Медведчуком в военной форме. Позже украинские власти предложили обменять политика на попавших в плен бойцов ВСУ. В МИД РФ такую инициативу назвали опасной, обратив внимание на большое количество оппозиционно настроенных политиков и общественных деятелей на Украине.
В октябре 2021 года украинские правоохранители предъявили Медведчуку обвинение в госизмене и содействии террористической организации. В марте этого года суд на Украине заочно арестовал политика. Его объявили в международный розыск.
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