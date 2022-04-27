Песков заявил, что речи об обмене Медведчука на украинских военных не идет

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждают вопрос об обмене украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука на военнопленных. Об этом он сообщил РИА Новости.

"Нет, об этом речи не ведется", – сказал Песков.

В октябре 2021 года Медведчуку было предъявлено обвинение в госизмене и содействии террористической организации. В марте 2022 года суд на Украине заочно арестовал политика. Его объявили в международный розыск.

12 апреля стало известно о его задержании. Украинские власти предложили обменять политика на попавших в плен бойцов ВСУ. Позже и сам Медведчук записал видеообращение к президентам России и Украины, в котором озвучил аналогичное предложение.

Спустя время жена украинского политика записала обращение к Владимиру Путину, в котором также попросила российского лидера оказать содействие в обмене ее мужа на украинских военнопленных.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

