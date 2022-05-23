В МИД РФ назвали возможной дискуссию с Украиной об обмене пленных с "Азовстали"

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Замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко допустил возможность обсуждения с украинской стороной обмена российских пленных на военных ВСУ с завода "Азовсталь" в Мариуполе.

"Я любую возможность допускаю, которая не противоречит здравому смыслу", – цитирует его ТАСС.

Руденко отметил, что власти, вероятно, обсуждают возможность данного обмена, однако этот вопрос находится вне его компетенции.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о полном освобождении завода "Азовсталь" и Мариуполя от украинских боевиков. По словам генерал-майора, под контроль ВС РФ также перешли подземные сооружения предприятия, где укрывались военнослужащие.

Он уточнил, что так называемый командир нацистов "Азова" был вывезен с территории "Азовстали" в специальном бронеавтомобиле в связи с ненавистью жителей Мариуполя за его многочисленные зверства.

17 мая Минобороны РФ опубликовало кадры сдачи в плен боевиков с территории "Азовстали" в Мариуполе.

Сдавшихся в плен националистов, которые укрывались на заводе, планирует допросить Следственный комитет России. В ведомстве установят личности пленных, а также их причастность к указанным преступлениям. Полученные сведения планируется сопоставить с материалами уже имеющихся дел и при необходимости учесть их в расследованиях.

