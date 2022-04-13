В Москве расцвела мать-и-мачеха. Застать сезон мать-и-мачехи можно в "Аптекарском огороде".

Мать-и-мачеха обычно цветет в марте-апреле. Сейчас сезон выдался холодным, поэтому она только-только распустилась. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.