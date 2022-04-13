Гид по мерам поддержки бизнеса в условиях санкций запустили в Москве

Фото: depositphotos/AndrewLozovyi

Столичное правительство представило справочный сборник "Алгоритмы для бизнеса", который содержит подробную информацию о мерах поддержки предпринимателей в условиях санкций, принятых городскими и федеральными властями. Об этом рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

"Мы хотим помочь предпринимателям сориентироваться в законодательных изменениях и принятых мерах поддержки. В новом сборнике есть информация о действующих субсидиях, грантах, льготном кредитовании. Там же можно найти ответы на часто задаваемые вопросы в сфере трудовых отношений", – приводятся ее слова на портале мэра и правительства Москвы.

Справочник был разработан штабом по защите бизнеса Москвы совместно с городским департаментом предпринимательства и инновационного развития. Он доступен на странице горячей линии для бизнеса.

Ранее в Москве заработал сервис по подбору мер поддержки для предпринимателей в условиях западных санкций. В нем предлагается выбрать сферу деятельности, организационную форму, размер бизнеса, направления поддержки – система автоматически покажет все доступные для конкретного предприятия меры.

