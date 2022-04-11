В столичных парках начали цвести сезонные растения. В "Аптекарском огороде" уже расцвели подснежники.

Всего на территории "Аптекарского огорода" растут шесть видов подснежников. Большинство из них цветут зимой, а некоторые – ранней весной и поздней осенью.

Первые подснежники в этом году распустились 18 февраля, сезон начался официально. Теперь можно посмотреть на другие сорта. Новые продолжают открывать до сих пор, сообщается на сайте "Аптекарского огорода".

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.