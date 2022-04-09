На ВДНХ подготовились ко Дню космонавтики

На ВДНХ уже подготовились ко Дню космонавтики. 12 апреля там пройдут экскурсии, тематический диктант, лекция, интерактивные выставки и концерты, рассказала заммэра Наталья Сергунина.

По ее словам, гостей выставки ждет много интерактива: виртуальная и дополненная реальности помогут переместить посетителей на орбиту и лунную станцию. Большинство мероприятий пройдет бесплатно, но потребуется предварительная регистрация. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.