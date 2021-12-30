Пользователи сервиса "Библиотеки Москвы" смогут получить баллы за бронирование книг

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Пользователи сервиса "Библиотеки Москвы" смогут получать баллы за бронирование книг и тратить их в магазине поощрений проекта "Активный гражданин". Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
Обменять накопления можно на билеты в кино и музей, сертификаты на покупки у партнеров, а также сувениры и электронный контент. Также баллами можно пополнить "Тройку" или перевести их на благотворительность.
"Еще одна цель нашей инициативы – увеличить популярность библиотек как точек притяжения, формирования читающего сообщества", – говорится в сообщении департамента информационных технологий Москвы.
За забронированную книгу будут начислять 30 баллов после того, как пользователь заберет заказ в библиотеке. При этом получить бонус можно не более пяти раз в месяц.
Ранее сообщалось, что в Москве появилась возможность оформить единый читательский билет онлайн. Заммэра столицы Наталья Сергунина рассказала, что внедрение сервиса завершает основной этап цифровизации библиотечной системы.
"Это наш город": около 30 тыс раз москвичи воспользовались сервисом "Библиотеки Москвы"
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