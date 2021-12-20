Единый читательский билет в Москве стало возможно оформить онлайн

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Москве появилась возможность оформить единый читательский билет онлайн. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства столицы.
Заммэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что внедрение сервиса завершает основной этап цифровизации библиотечной системы.
"Сначала читальни подключили к общей информационной системе. Это позволило внедрить новый тип читательского билета – единого для всех библиотек, действующего в каждой из них. Затем мы запустили онлайн-сервис "Библиотеки Москвы" для поиска и бронирования нужных изданий. Он объединил для москвичей книжные фонды всех читален", – добавила Сергунина.
По ее словам, затем появилась электронная версия читательского билета, а теперь его можно оформить онлайн. Для этого необходима учетная запись на mos.ru.
"Мы перевели читательский билет в электронный формат, знакомый и уже привычный для многих москвичей. Чтобы брать книги в библиотеках, достаточно предъявить штрихкод с номером билета", – подчеркнул руководитель столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.
Для оформления единого читательского билета необходимо зайти в свою учетную запись на портале mos.ru, открыть раздел "Культура, спорт, отдых" в каталоге услуг и выбрать сервис "Получение единого читательского билета". От пользователя потребуется ввести ФИО, дату рождения, паспортные данные, номер телефона и другую информацию. Для идентификации посетителя к заявлению необходимо будет загрузить свое фото.
Читательский билет могут самостоятельно оформить и подростки старше 14 лет. Детям младше 14 лет билет оформляют родители или законные представители.
Брать книги по единому читательскому билету можно в любых городских библиотеках. Для этого необходимо показать библиотекарю пластиковую карту или штрихкод с номером читательского билета. Детям младше 14 лет для самостоятельного получения книг необходимо предъявить пластиковую карту, которую можно получить в любой библиотеке.
Ранее сообщалось, что с 22 по 26 декабря на портале "Узнай Москву" пройдет интеллектуальный краеведческий диктант "Московский код". Москвичи смогут проверить знания об истории и архитектуре столицы. Все участники получат именные электронные сертификаты, а для победителей призы подготовили партнеры проекта.
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