Интеллектуальный краеведческий диктант пройдет на портале "Узнай Москву"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
С 22 по 26 декабря на портале "Узнай Москву" пройдет интеллектуальный краеведческий диктант "Московский код", сообщает портал мэра и правительства столицы.
Москвичи смогут проверить знания об истории и архитектуре столицы. Все участники получат именные электронные сертификаты, а для победителей призы подготовили партнеры проекта.
Заммэра столицы Наталья Сергунина напомнила, что краеведческий диктант пройдет в Москве уже в четвертый раз. По ее словам, за все время его проведения в столице участниками стали больше шести тысяч человек.
"Это возможность проверить и одновременно расширить свои знания о культурно-историческом наследии города. Организаторы подготовили 20 вопросов. Ответить на них предлагается всем желающим в любой удобный день с 22 по 26 декабря", – уточнила она.
По традиции вопросы будут зачитывать известные актеры, режиссеры, теле- и радиоведущие, политические и общественные деятели, экскурсоводы и блогеры. Среди них – Михаил Зеленский, Мария Киселева, Михаил Швыдкой, Илья Авербух, Евгений Богатырев, Александр Школьник и другие.
Глава департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов отметил, что цель диктанта – заинтересовать участников и привлечь их к более глубокому изучению истории, архитектуры и топонимики столицы.
Один из партнеров диктанта – Дом культуры "ГЭС-2" – пригласит победителей на бесплатные экскурсии. Также на своем катке их ждут Парк Горького, ВДНХ, ГУМ-каток. Двери для призеров откроют Государственный музей А. С. Пушкина и его филиалы, музей-заповедник "Царицыно", театры "Школа современной пьесы", "Модерн", Московский драматический театр имени А. С. Пушкина.
Также победители смогут принять участие в экскурсиях во время проведения Дней исторического и культурного наследия в 2022 году, прогуляться по экспозициям исторических павильонов ВДНХ и получить в подарок издания из серии "Архитектурное наследие России".
В этом году в столице в 21-й раз прошли Дни исторического и культурного наследия, они стартовали 18 апреля.
В экскурсионную программу этого года включили около 90 объектов, в том числе те, которые были отреставрированы недавно.
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