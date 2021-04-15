Москвичей пригласили проверить свои знания на краеведческом диктанте

Фото: Москва 24/Александр Авилов
В столице 18 апреля все желающие смогут проверить свои знания на краеведческом диктанте "Московский код". Участникам предстоит ответить на вопросы, посвященные историческим зданиям и памятникам, архитектурным элементам и стилям, знаменитым зодчим, памятным адресам города.
В этом году краеведческий диктант будет проходить уже в третий раз. Участники смогут не только проверить свои знания о Москве, но и узнать новые исторические факты и городские легенды.
Всего в диктанте будет 25 вопросов, над составлением которых поработали краеведы, архитекторы, реставраторы и историки. Проверить свои знания все желающие смогут на портале "Узнай Москву" с 10:00 до 22:00.
Более 100 участников, ответивших верно на наибольшее количество вопросов за наименьшее время, получат подарочные сертификаты от партнеров проекта.
В 2021 году в столице в 21-й раз пройдут Дни исторического и культурного наследия, они стартуют 18 апреля. Так, жителей приглашают посетить уникальные исторические места в компании экскурсоводов и москвоведов.
По словам заммэра столицы Натальи Сергуниной, в экскурсионную программу этого года включено около 90 объектов, в том числе те, которые были отреставрированы недавно.
Кроме того, 18 апреля, в Международный день охраны памятников и достопримечательных мест состоится онлайн-марафон. В выездной студии, размещенной на ВДНХ в павильоне № 14 "Азербайджан", телеведущий Михаил Зеленский встретится с архитекторами-реставраторами, молодыми специалистами, работающими на столичных объектах.
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