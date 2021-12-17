Более 50 команд школьников и студентов примут участие в чемпионате "Технолидеры Москвы"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В столице 18 декабря пройдет чемпионат по технологическому предпринимательству "Технолидеры Москвы", более 50 команд школьников и студентов представят свои проекты опытным бизнесменам. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Всего в рамках соревнования профессиональному сообществу представят 164 проекта, которые ранее прошли отборочные этапы. Победители чемпионата получат помощь в реализации презентованных бизнес-планов, отметила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

"Предстоящий чемпионат даст возможность студентам и старшеклассникам презентовать свои идеи и получить обратную связь от опытных предпринимателей. 10 сильнейшим командам город вместе с инвесторами поможет в реализации проекта. Помимо этого, на талантливых участников могут обратить внимание технологические компании и пригласить их на работу или стажировку", – заявила вице-мэр.

Чемпионат пройдет на площадке "Цифровое деловое пространство", где также будет открыта выставочная зона с проектами участников. Кроме того, для посетителей от 14 до 25 лет проведут встречи с предпринимателями и мастер-классы. Для посещения мероприятия необходимо заранее зарегистрироваться.

По словам главы столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина, чемпионат станет очень полезным для будущих предпринимателей. В частности, они смогут узнать о действующей в Москве программе пилотирования инновационных решений, позволяющей проводить тестирование новых разработок на различных объектах.

"Им расскажут, как можно испытать свой продукт или сервис в реальных условиях и получить при этом обратную связь от пользователей и потенциальных заказчиков", – пояснил Фурсин.

В мэрии добавили, что чемпионат и все сопутствующие мероприятия пройдут в строгом соответствии с мерами профилактики распространения коронавируса.

Ранее Сергунина рассказала, что с начала текущего года Москва выделила в качестве поддержки малому и среднему бизнесу больше 17 миллиардов рублей. Субсидии, гранты, поручительства по кредитам получили около 28 тысяч столичных компаний.