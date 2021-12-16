Москва продала на торгах более 1 500 объектов нежилой недвижимости в 2021 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В 2021 году столица продала на торгах более 1 500 объектов нежилой недвижимости, это на 10% больше, чем за два прошлых года, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"В 2021 году инвесторы проявляют рекордную активность на городских торгах по продаже нежилой недвижимости. С января по ноябрь включительно с победителями заключен 1 561 договор купли-продажи объектов общей площадью свыше 100 тысяч квадратных метров", – отметил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он уточнил, что в 2019 году было 522 соглашения, а в 2020 году – 898. В сумме за два прошлых года были заключены сделки по 1 420 объектам городской собственности.

Больше всего городской недвижимости (707 объектов) выкупили в текущем году физические лица. Индивидуальные предприниматели выкупили 596 объектов, а юридические лица – 258.

В свою очередь, министр столичного правительства, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман подчеркнул, что в этом году наивысшим спросом у граждан пользуются машино-места. По ним заключили 1 011 договоров купли-продажи на сумму почти 489 миллионов рублей.

По нежилым помещениям было заключено 542 договора на 6,7 миллиарда рублей, а по зданиям и земельным участкам под ними – восемь договоров на 350 миллионов рублей.

Самое большое количество объектов недвижимости было куплено на юго-западе, востоке и западе столицы.

Наиболее дорогим объектом торгов в текущем году стало здание с земельным участком, находящееся на Хорошевском шоссе в Северном округе столицы. Оно обошлось покупателю в 160,7 миллиона рублей, в то время как наиболее дешевая покупка на городских торгах – машино-место на улице Академика Виноградова в Юго-Западном административном округе, его купили за 87 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в период с января по ноябрь в Москве обнаружили почти 260 тысяч квадратных метров бесхозной недвижимости. За указанный период специалисты ведомства оформили в собственность города 1 188 объектов общей площадью 259,2 тысячи "квадратов".