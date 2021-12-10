Минстрой разработал закон о создании ГИС для контроля рынка аренды недвижимости – СМИ

09:19
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Минстрой России предложил штрафовать арендодателей, которые при сдаче квартир, апартаментов и машино-мест проводят расчеты вне единой инфосистемы ГИС, сообщает газета "Коммерсант".
Сама система пока находится в разработке. Согласно законопроекту о ее создании, владельцы и арендаторы должны будут в течение 30 дней с момента заключения договоров размещать информацию в ГИС.
Поправки внесут в КоАП, и за нарушение будет грозить административный штраф: для физлиц – от 500 рублей до 2,5 тысячи рублей, для юрлиц – от 5 до 10 тысяч рублей. За отказ размещать информацию в ГИС или ее искажение физлиц предлагается штрафовать на 3–5 тысяч рублей, а юрлиц – на 30–50 тысяч рублей.
По словам замглавы Минстроя Никиты Стасишина, целью проекта закона является повышение прозрачности на рынке, защита прав арендодателей и арендаторов, а также безопасность и сохранность инвестиций.
Платформу ГИС хотят интегрировать с ФНС и другими регуляторами. Для создания и эксплуатации системы привлекут частного инвестора, а оператором выступит Минстрой.
Ранее "Яндекс" запустил сервис для долгосрочной аренды жилья, который ориентирован в первую очередь на владельцев квартир. Так, сотрудники компании сами готовят жилье к сдаче, составляют объявления и проводят просмотры для потенциальных арендаторов. Сервис также предоставляет страховку квартиры на сумму до одного миллиона рублей и возмещение простоя жилплощади на сумму до 240 тысяч рублей в случае внезапного съезда жильцов.
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